Справа Савченко: сьогодні суд збереться знов
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні, о 15 год. 30 хв. в Шевченківському районому суді відбудеться судове засідання у справі вилучених при обшуку речей у Надії Савченко. Про це повідомляє УНН.
23 квітня у Шевченківському районому суді відбудеться судове засідання у справі вилучених при обшуку речей у Надії Савченко. Час початку засідання 15 годин 30 хвилин.
Як повідомляв УНН, слідство у справі народного депутата Надії Савченко продовжили на шість місяців. Про це під час акції на Майдані Незалежності повідомила сестра нардепа Віра Савченко.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.