Слідство у справі Савченко продовжили на півроку - сестра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Слідство у справі народного депутата Надії Савченко продовжили на шість місяців. Про це під час акції на Майдані Незалежності повідомила сестра нардепа Віра Савченко, передає УНН.
Інформацію про продовження слідства підветрдила і помічниця Савченко - Тетяна Проторченко.
"Слідство продовжили до шести місяців, хоча раніше Генпрокурор стверджував, що доказова база бездоганна і за кілька місяців справа буде у суді", - додала помічниця.
Разом з тим вона додала, що її не пускають до Надії Савченко, хоч вона і подала відповідну заяву.
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Щодо результатів проходження поліграфу, то їх не отримала ні нардеп, ні її захисники, стверджує Віра Савченко.
"Ні їй (Надії Савченко - ред.), ні мені, ні адвокатам не надали результат. Крім того, як нам повідомили - процедура ще буде тривати", - додала сестра нардепа.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.