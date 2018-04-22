Восьмиметровий банер із портретом Савченко розмістили у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Активісти у центрі Києва, на Майдані Незалежності, розмістили восьмиметровий банер із зображенням народного депутата Надії Савченко, передає кореспондент УНН.
Банер розмістили на ТЦ "Глобус". Довжина полотна становить вісім метрів, а ширина три.
На банері є портрет Савченко, а також напис: "Надія Є".
Як повідомляв УНН, у Києві на Майдані Незалежності зібрали мітинг на підтримку народного депутата Надії Савченко, яка перебуває під арештом.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.