Місяць ув’язнення: на Майдані зібрали мітинг на підтримку Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Києві на Майдані Незалежності зібрали мітинг на підтримку народного депутата Надії Савченко, яка перебуває під арештом, передає УНН.
“Сьогодні, 22 квітня, — рівно місяць як Надію ув’язнили”, — відзначила сестра нардепа Віра Савченко.
За словами кореспондента УНН, наразі на Майдані зібралось близько 20 активістів. Які прийшли із плакатами на підтримку Надії Савченко.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.