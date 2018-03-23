Суд заарештував Савченко до 20 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб для народного депутата Надії Савченко. Відповідну ухвалу сьогодні оголосив слідчий суддя Євген Сидоров, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалив: застосувати до підозрюваної Савченко Надії Вікторівні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тривалістю 59 діб тобто до 20 травня 2018. Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена протягом 10 днів”, — йдеться у рішенні.
У мотивувальній частині тексту суд зазначив, що “Савченко, будучи радикально налаштованою особою, невдоволеною соціально-економічним станом у країні, поділяючи погляди керівників ДНР Захарченка, Тимофеєва та інших щодо насильницького повалення конституційного ладу в Україні, державного устрою та захоплення органів державної влади в Україні вступила у злочинну змову із Захарченком, Тимофеєвим, Рубаном та іншими невстановленими особами”.
Крім того, як зазначається в ухвалі суду, Савченко разом з іншими особами хотіла з використанням гранатометів, мінометів, гранат здійснити обстріл і вбивство політичних діячів, партійних лідерів, Президента, членів уряду і співробітників правоохоронних органів у будівлі Верховоної Ради.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували.