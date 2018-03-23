Суд арестовал Савченко до 20 мая

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17384 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 22391 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67964 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76527 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102144 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109251 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116590 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133049 просмотра

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Суд арестовал Савченко до 20 мая

Суд арестовал Савченко до 20 мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток для народного депутата Надежды Савченко. Соответствующее постановление сегодня объявил следственный судья Евгений Сидоров, передает корреспондент УНН.

"Суд постановил: применить к подозреваемой Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей продолжительностью 59 суток - до 20 мая 2018 года. Постановление подлежит немедленному исполнению. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней", - говорится в решении.

В мотивировочной части текста суд отметил, что "Савченко, будучи радикально настроенный лицом, неудовлетворенной социально-экономическим положением в стране, разделяя взгляды руководителей ДНР Захарченко, Тимофеева и других по насильственному свержению конституционного строя в Украине, государственного устройства и захвата органов государственной власти в Украине вступила в преступный сговор с Захарченко, Тимофеевым, Рубаном и другими неустановленными лицами".

Кроме того, как отмечается в постановлении суда, Савченко вместе с другими лицами хотела с использованием гранатометов, минометов, гранат осуществить обстрел и убийство политических деятелей, партийных лидеров, Президента, членов правительства и сотрудников правоохранительных органов в здании Верховонои Рады.

Как сообщал УНН, Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали.

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