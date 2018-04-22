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Следствие по делу Савченко продлили на полгода - сестра

Киев • УНН

 • 22521 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев. Об этом во время акции на Майдане Независимости сообщила сестра нардепа Вера Савченко, передает УНН.

Следствие по делу Савченко продлили на полгода - сестра

Информацию о продлении следствия пидветрдила и помощница Савченко - Татьяна Проторченко.

"Следствие продлили до шести месяцев, хотя Генпрокурор утверждал, что доказательная база безупречная и через несколько месяцев дело будет в суде", - добавила помощница.

Вместе с тем она добавила, что ее не пускают к Надежде Савченко, хоть она и подала соответствующее заявление.

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Относительно результатов прохождения полиграфа, то их не получила ни нардеп, ни ее защитники, утверждает Вера Савченко.

"Ни ей (Надежды Савченко - ред.), ни мне, ни адвокатам не предоставили результат. Кроме того, как нам сообщили, - процедура еще будет продолжаться", - добавила сестра нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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