Следствие по делу Савченко продлили на полгода - сестра

Информацию о продлении следствия пидветрдила и помощница Савченко - Татьяна Проторченко.

"Следствие продлили до шести месяцев, хотя Генпрокурор утверждал, что доказательная база безупречная и через несколько месяцев дело будет в суде", - добавила помощница.

Вместе с тем она добавила, что ее не пускают к Надежде Савченко, хоть она и подала соответствующее заявление.

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Относительно результатов прохождения полиграфа, то их не получила ни нардеп, ни ее защитники, утверждает Вера Савченко.

"Ни ей (Надежды Савченко - ред.), ни мне, ни адвокатам не предоставили результат. Кроме того, как нам сообщили, - процедура еще будет продолжаться", - добавила сестра нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.