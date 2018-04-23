Дело Савченко: сегодня суд соберется вновь

23 апреля в Шевченковском районном суде состоится судебное заседание по делу изъятых при обыске вещей у Надежды Савченко. Время начала заседания 15 часов 30 минут.

Как сообщал УНН, следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев. Об этом во время акции на Майдане Независимости сообщила сестра нардепа Вера Савченко.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.



В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.



