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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 15874 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело Савченко: сегодня суд соберется вновь

Киев • УНН

 • 10658 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня, в 15 час. 30 мин. в Шевченковском районном суде состоится судебное заседание по делу изъятых при обыске вещей у Надежды Савченко. Об этом сообщает УНН.

Дело Савченко: сегодня суд соберется вновь

23 апреля в Шевченковском районном суде состоится судебное заседание по делу изъятых при обыске вещей у Надежды Савченко. Время начала заседания 15 часов 30 минут.

Как сообщал УНН, следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев. Об этом во время акции на Майдане Независимости сообщила сестра нардепа Вера Савченко.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Украинские Национальные Новости

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