В работу ввели блок на одной из ТЭС, враг атаковал подстанцию в Харьковской области - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. После обстрелов и ремонта введен в работу блок на одной из ТЭС. При этом враг атаковал подстанцию в Харьковской области, сообщили в субботу в Министерстве энергетики, пишет УНН.
Генерация
"После ремонта введен в работу блок одной из ТЭС в Донецкой области, которая была повреждена из-за обстрела. Он добавит в энергосистему 150 МВт мощности", - указали в министерстве.
Ремонты продолжаются.
Обстрелы и обесточивание
"В Харьковской области зафиксирована попытка атаки вражеского БПЛА одной из подстанций. Повреждений оборудования и пострадавших нет", - сообщили в Минэнерго.
Как отмечается, остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.
В Киевской области, как указано, отключена воздушная линия электропередачи 10 кВ, из-за чего без света остаются более 3 тысяч абонентов в городе Бровары. Как отмечается, повреждение кабельной сети - в городской зоне под бетонным перекрытием, что затрудняет ремонт. Утром 19 августа, как указано, отключена воздушная линия 10 кВ в Киево-Святошинском районе. Без света остались 500 абонентов.
В Донецкой области из-за попадания животного произошло короткое замыкание на подстанции 150 кВ. Из-за этого на час отключалась воздушная линия 150 кВ, без электричества остались несколько местных предприятий.
В Береговском районе Закарпатской области на опоре воздушной линии электропередачи 0,4 кВ обнаружено тело мужчины. Обстоятельства трагедии выясняет полиция.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
В Херсоне вернули свет около 500 потребителей, которые длительное были без света из-за подтопления региона. Остаются обесточенными около 10,5 тысячи потребителей.
"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен. Сейчас он составляет 16,16 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.