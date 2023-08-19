У роботу ввели блок на одній з ТЕС, ворог атакував підстанцію на Харківщині - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Після обстрілів та ремонт введено в роботу блок на одній з ТЕС. При цьому ворог атакував підстанцію на Харківщині, повідомили у суботу у Міністерстві енергетики, пише УНН.
Генерація
"Після ремонту введено в роботу блок однієї з ТЕС на Донеччині, яка була пошкоджена через обстріл. Він додасть до енергосистеми 150 МВт потужності", - вказали у міністерстві.
Ремонти тривають.
Обстріли і знеструмлення
"На Харківщині зафіксовано спробу атаки ворожого БПЛА однієї з підстанцій. Пошкоджень обладнання та постраждалих немає", - повідомили у Міненерго.
Як зазначається, залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.
У Київській області, як вказано, відключена повітряна лінія електропередачі 10 кВ, через що без світла залишаються більше 3 тисяч абонентів у місті Бровари. Як зазначається, пошкодження кабельної мережі - у міській зоні під бетонним перекриттям, що ускладнює ремонт. Зранку 19 серпня, як вказано, відключено повітряну лінію 10 кВ у Києво-Святошинському районі. Без світла опинилися 500 абонентів.
У Донецькій області через потрапляння тварини сталося коротке замикання на підстанції 150 кВ. Через це на годину вимикалася повітряна лінія 150 кВ, без електрики залишилися кілька місцевих підприємств.
У Берегівському районі Закарпатської області на опорі повітряної лінії електропередачі 0,4 кВ виявлено тіло чоловіка. Обставини трагедії з’ясовує поліція.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
У Херсоні повернули світло близько 500 споживачів, які тривалий були без світла через підтоплення регіону. Залишаються знеструмленими близько 10,5 тисячі споживачів.
"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний. Наразі він становить 16,16 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - зазначили у Міненерго.