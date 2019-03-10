В работе столичной подземки возможны изменения из-за матча "Динамо" - "Арсенал"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Арсенал" (Киев), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, передает УНН со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
"Сегодня, 10 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Арсенал" (Киев), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в пресс-службе, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Напомним, тремя матчами стартует предпоследний тур первого этапа УПЛ.