Трьома матчами стартуватиме передостанній тур першого етапу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Маріуполі, Полтаві та Львові відбудуться три перших зустрічі 21-го туру УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
О 14:00 в гості до 5-го в таблиці "Маріуполя" приїздить аутсайдер "Чорноморець". Господарі можуть відсвяткувати 120-ту домашню перемогу в чемпіонатах. Одесити з 31 серпня обходяться без нічиїх у чемпіонатах 14 ігор поспіль: 2 перемоги та 12 поразок.
Воротар "Маріуполя" Рустам Худжамов у поточному УПЛ ще жодного разу не зіграв "на сухо" – у 8-ми іграх.
Також відбудеться принципова зустріч "Ворскла" – "Десна" (17:00), де команди ведуть боротьбу за потраплянням в топ-6.Чернігівці в гостях не програють в УПЛ протягом рекордних для клубу 4-х ігор, а полтавці не знають радості домашніх перемог 3 матчі поспіль – 3 поразки. Крім того, "Ворскла" з 4 листопада на своєму полі не забиває голів у чемпіонаті 321 хвилину.
В заключній зустрічі змагального дня "Львів" вдома прийматиме "Зорю" (19:00), яка обходиться без нічиїх в УПЛ чотири тури поспіль.
Додамо, що 10-го березня "Шахтар" прийматиме "Карпати", "Арсенал" гостюватиме в "Динамо", а "Олександрія" вдома протистоятиме "Олімпіку".