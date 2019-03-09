Тремя матчами стартует предпоследний тур первого этапа УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Мариуполе, Полтаве и Львове состоятся три первых встречи 21-го тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В 14:00 в гости к 5-му в таблице “Мариуполя” приезжает аутсайдер “Черноморец”. Хозяева могут отпраздновать 120-ю домашнюю победу в чемпионатах. Одесситы с 31 августа обходятся без ничьих в чемпионатах 14 игр подряд: 2 победы и 12 поражений.
Вратарь “Мариуполя” Рустам Худжамов в текущем УПЛ еще ни разу не сыграл “на сухо” — в 8-ми играх.
Также состоится принципиальная встреча “Ворскла” — “Десна” (17:00), где команды ведут борьбу за попаданием в топ-6.Чернигивци в гостях не проигрывают в УПЛ течение рекордных для клуба 4-х игр, а полтавчане не знают радости домашних побед 3 матча подряд — 3 поражения. Кроме того, “Ворскла” с 4 ноября на своем поле не забивает голов в чемпионате 321 минуту.
В заключительной встрече соревновательного дня “Львов” дома примет “Зарю” (19:00), которая обходится без ничьих в УПЛ четыре тура подряд.
Добавим, что 10-го марта “Шахтер” примет “Карпаты”, “Арсенал” будет гостить в “Динамо”, а “Александрия” дома будет противостоять “Олимпик”.