Тремя матчами стартует предпоследний тур первого этапа УПЛ

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 120190 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 116817 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145124 просмотра

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В Мариуполе, Полтаве и Львове состоятся три первых встречи 21-го тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В 14:00 в гости к 5-му в таблице “Мариуполя” приезжает аутсайдер “Черноморец”. Хозяева могут отпраздновать 120-ю домашнюю победу в чемпионатах. Одесситы с 31 августа обходятся без ничьих в чемпионатах 14 игр подряд: 2 победы и 12 поражений.

Вратарь “Мариуполя” Рустам Худжамов в текущем УПЛ еще ни разу не сыграл “на сухо” — в 8-ми играх.

Также состоится принципиальная встреча “Ворскла” — “Десна” (17:00), где команды ведут борьбу за попаданием в топ-6.Чернигивци в гостях не проигрывают в УПЛ течение рекордных для клуба 4-х игр, а полтавчане не знают радости домашних побед 3 матча подряд — 3 поражения. Кроме того, “Ворскла” с 4 ноября на своем поле не забивает голов в чемпионате 321 минуту.

В заключительной встрече соревновательного дня “Львов” дома примет “Зарю” (19:00), которая обходится без ничьих в УПЛ четыре тура подряд.

Добавим, что 10-го марта “Шахтер” примет “Карпаты”, “Арсенал” будет гостить в “Динамо”, а “Александрия” дома будет противостоять “Олимпик”.

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