У роботі столичної підземки можливі зміни через матч "Динамо" - "Арсенал"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Арсенал” (Київ), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену, передає УНН із посиланням на прес-службу метрополітену.
“Сьогодні, 10 березня, у зв’язку із проведенням на НСК „Олімпійський“ футбольного матчу між командами „Динамо“ (Київ) та „Арсенал“ (Київ), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомили у прес-службі, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.
Нагадаємо, трьома матчами стартуватиме передостанній тур першого етапу УПЛ.