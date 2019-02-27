Київський метрополітен просить забезпечити метро дефібриляторами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Київський метрополітен просить підтримати ініціативу щодо встановлення у метро дефибриляторів і проголосувати за петицію. Про це повідомляється на сторінці метрополітену у Facebook. Відповідне електронне звернення розміщено на на сайті електронних петицій Київської міської ради, передає УНН.
"У Київському метрополітені спостерігалися смертельні випадки. Якби станції були оснащені дефибриляторами, можливо смерті можно було би запобігти. КП "Київський метрополітен" має достатньо підстав і повноважень для залучення експертів, які б допомогли вирішити питання надання екстреної домедичної допомоги, організувати тендерні закупівлі і придбати дефібрилятори, а також навчити співробітників Метрополітену основним правилам надання такої допомоги і виробити стратегію безпеки для пасажирів", - зазначається на сайті.
Петицію було зареєстровано 21 січня. Наразі зібрано 934 підписи з 10 тисяч необхідних для виконання ініціативи. Голосування триватиме до 21 березня.
Нагадаємо, у київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком.