Київський метрополітен просить забезпечити метро дефібриляторами

"У Київському метрополітені спостерігалися смертельні випадки. Якби станції були оснащені дефибриляторами, можливо смерті можно було би запобігти. КП "Київський метрополітен" має достатньо підстав і повноважень для залучення експертів, які б допомогли вирішити питання надання екстреної домедичної допомоги, організувати тендерні закупівлі і придбати дефібрилятори, а також навчити співробітників Метрополітену основним правилам надання такої допомоги і виробити стратегію безпеки для пасажирів", - зазначається на сайті.

Петицію було зареєстровано 21 січня. Наразі зібрано 934 підписи з 10 тисяч необхідних для виконання ініціативи. Голосування триватиме до 21 березня.

Нагадаємо, у київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком.