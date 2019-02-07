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У київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком

У київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про встановлення на станціях Київського метрополітену табло зворотного відліку часу до прибуття потягу. Відповідне рішення підтримали 73 депутати міськради. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт КМДА.

“Мета рішення — встановлення на станціях столичної підземки табло зворотного відліку часу до прибуття потягу. Так громадяни зможуть бачити достовірний час очікування. Така система є загальноприйнятою у всіх країнах світу, де є метрополітен”, — йдеться у повідомленні міськради.

“Київська громада неодноразово звертала увагу влади на необхідність запровадження відповідного сервісу з інформування пасажирів метрополітену про очікуваний час прибуття потягу. Так, у 2015 році була зареєстрована відповідна електронна петиція, яка зібрала понад 10 тисяч голосів. Однак її було відхилено з мотивів відсутності належного фінансування”, — зазначив співавтор рішення, депутат Київради Святослав Кутняк.

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Обсяги фінансування будуть визначенні після розробки проектно-кошторисної документації.

Як повідомляв УНН, раніше у київському метрополітені запропонували встановити табло зі зворотнім відліком до прибуття наступного поїзда.

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