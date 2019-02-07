У київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком

“Мета рішення — встановлення на станціях столичної підземки табло зворотного відліку часу до прибуття потягу. Так громадяни зможуть бачити достовірний час очікування. Така система є загальноприйнятою у всіх країнах світу, де є метрополітен”, — йдеться у повідомленні міськради.

“Київська громада неодноразово звертала увагу влади на необхідність запровадження відповідного сервісу з інформування пасажирів метрополітену про очікуваний час прибуття потягу. Так, у 2015 році була зареєстрована відповідна електронна петиція, яка зібрала понад 10 тисяч голосів. Однак її було відхилено з мотивів відсутності належного фінансування”, — зазначив співавтор рішення, депутат Київради Святослав Кутняк.

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Обсяги фінансування будуть визначенні після розробки проектно-кошторисної документації.

Як повідомляв УНН, раніше у київському метрополітені запропонували встановити табло зі зворотнім відліком до прибуття наступного поїзда.