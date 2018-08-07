У київському метро запропонували встановити табло зі зворотнім відліком
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У київському метрополітені запропонували встановити табло зі зворотнім відліком до прибуття наступного поїзда. Про це йдеться в проекті рішення Київради, передає УНН.
"Необхідність ухвалення проекту рішення Київської міської ради "Про встановлення на станціях Київського метрополітену табло зворотного відліку часу до прибуття потягу" обумовлена потребою у наданні користувачам метрополітену адекватного сервісу щодо інформування їх про очікуваний час прибуття потягу метрополітену. Практика відображення відповідної інформації на станціях табло метрополітену є загальноприйнятою у всіх країнах світу, де існує метрополітен", - йдеться у проекті документа.
Метрополітену пропонується доручити встановити табло до 31 грудня 2019 року. Табло пропонують встановити над тунелями з боку прибуття поїзду, за винятком випадків, де конструкції станції ускладнюватимуть зчитування інформації.
Нагадаємо, у столиці пропонують перейменувати бульвар, метро і арку Дружби Народів.