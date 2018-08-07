В киевском метро предложили установить табло с обратным отсчетом

"Необходимость принятия проекта решения Киевского городского совета "Об установлении на станциях Киевского метрополитена табло обратного отсчета времени до прибытия поезда" обусловлена ​​потребностью в предоставлении пользователям метрополитена адекватного сервиса по информированию их об ожидаемом времени прибытия поезда метрополитена. Практика отражения соответствующей информации на станциях табло метрополитена является общепринятой во всех странах мира, где есть метрополитен", - говорится в проекте документа.

Метрополитену предлагается поручить установить табло до 31 декабря 2019 года. Табло предлагают установить над тоннелями со стороны прибытия поезда, за исключением случаев, когда конструкции станции осложняют считывание информации.

Напомним, в столице предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов.