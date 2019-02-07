В киевском метро планируют установить табло с обратным отсчетом

“Цель решения — установка на станциях столичной подземки табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. Так граждане смогут видеть достоверное время ожидания. Такая система является общепринятой во всех странах мира, где есть метрополитен”, — говорится в сообщении горсовета.

“Киевская община неоднократно обращала внимание властей на необходимость введения соответствующего сервиса по информированию пассажиров метрополитена об ожидаемом времени прибытия поезда. Так, в 2015 году была зарегистрирована соответствующая электронная петиция, которая собрала более 10 тысяч голосов. Однако она была отклонена по мотивам отсутствия должного финансирования”, — отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

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Объемы финансирования будут определены после разработки проектно-сметной документации.

Как сообщал УНН, ранее в киевском метрополитене предложили установить табло с обратным отсчетом до прибытия следующего поезда.