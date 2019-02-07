В киевском метро планируют установить табло с обратным отсчетом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение об установке на станциях Киевского метрополитена табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. Соответствующее решение поддержали 73 депутата горсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.
“Цель решения — установка на станциях столичной подземки табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. Так граждане смогут видеть достоверное время ожидания. Такая система является общепринятой во всех странах мира, где есть метрополитен”, — говорится в сообщении горсовета.
“Киевская община неоднократно обращала внимание властей на необходимость введения соответствующего сервиса по информированию пассажиров метрополитена об ожидаемом времени прибытия поезда. Так, в 2015 году была зарегистрирована соответствующая электронная петиция, которая собрала более 10 тысяч голосов. Однако она была отклонена по мотивам отсутствия должного финансирования”, — отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Святослав Кутняк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне предлагают обеспечить метро дефибрилляторами
Объемы финансирования будут определены после разработки проектно-сметной документации.
Как сообщал УНН, ранее в киевском метрополитене предложили установить табло с обратным отсчетом до прибытия следующего поезда.