Кияни пропонують забезпечити метро дефібриляторами

"У Київському метрополітені спостерігалися смертельні випадки. Якби станції були оснащені дефибриляторами, можливо смерті можно було би запобігти. КП Київський метрополітен має достатньо підстав і повноважень для залучення експертів, які б допомогли вирішити питання надання екстреної домедичної допомоги, організувати тендерні закупівлі і придбати дефібрилятори, а також навчити співробітників метрополітену основним правилам надання такої допомоги і виробити стратегію безпеки для пасажирів. Давайте переймати позитивний досвід інших країн і дбати про власне здоров'я та безпеку", - зазначив ініціатор пропозиції на сайті.

Петицію зареєстровано 21 січня. Наразі зібрано підписи 198 осіб з 10 тисяч необхідних для виконання ініціативи. Голосування триватиме до 21 березня.

Нагадаємо, у 2018 році у київському метро травмувалися близько 70 пасажирів.