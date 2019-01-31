Киевляне предлагают обеспечить метро дефибрилляторами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Жители столицы хотят, чтобы власть обеспечила станции метро дефибрилляторами - устройствами для стимуляции работы сердца. Об этом говорится на сайте электронных петиций Киевского городского совета, сообщает УНН со ссылкой на сервис электронных петиций столичной мэрии.
"В Киевском метрополитене наблюдались смертельные случаи. Если бы станции были оснащены дефибрилляторами, возможно смерти можно было бы предотвратить. КП Киевский метрополитен имеет достаточно оснований и полномочий для привлечения экспертов, которые бы помогли решить вопрос предоставления экстренной домедицинской помощи, организовать тендерные закупки и приобрести дефибрилляторы, а также обучить сотрудников метрополитена основным правилам оказания такой помощи и выработать стратегию безопасности для пассажиров. Давайте перенимать положительный опыт других стран и заботиться о собственном здоровье и безопасности", - отметил инициатор предложения на сайте.
Петицию зарегистрировано 21 января. Сейчас собраны подписи 198 человек из 10 000 необходимых для выполнения инициативы. Голосование продлится до 21 марта.
Напомним, в 2018 году в киевском метро травмировались около 70 пассажиров.