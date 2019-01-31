Киевляне предлагают обеспечить метро дефибрилляторами

"В Киевском метрополитене наблюдались смертельные случаи. Если бы станции были оснащены дефибрилляторами, возможно смерти можно было бы предотвратить. КП Киевский метрополитен имеет достаточно оснований и полномочий для привлечения экспертов, которые бы помогли решить вопрос предоставления экстренной домедицинской помощи, организовать тендерные закупки и приобрести дефибрилляторы, а также обучить сотрудников метрополитена основным правилам оказания такой помощи и выработать стратегию безопасности для пассажиров. Давайте перенимать положительный опыт других стран и заботиться о собственном здоровье и безопасности", - отметил инициатор предложения на сайте.

Петицию зарегистрировано 21 января. Сейчас собраны подписи 198 человек из 10 000 необходимых для выполнения инициативы. Голосование продлится до 21 марта.

Напомним, в 2018 году в киевском метро травмировались около 70 пассажиров.