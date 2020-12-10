В работе Facebook и Instagram произошел сбой: больше всего в Европе и Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В работе сервиса Facebook Messenger произошел технический сбой. По данным Downdetector, основные проблемы днем 10 декабря наблюдаются в большинстве стран Европы, в Азии и Австралии, пишет УНН.
Проблемы наблюдаются в большинстве стран Европы, в Азии и Австралии, а также у ряда пользователей на территории Украины.
В основном пользователи жалуются на невозможность отправить сообщения, а также не могут подключиться или авторизоваться в мессенджере.
Также в ряде стран наблюдаются проблемы в работе самого Facebook и Instagram.