У роботі Facebook та Instagram стався збій: найбільше у Європі та Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В роботі сервісу Facebook Messenger стався технічний збій. За даними Downdetector, основні проблеми вдень 10 грудня спостерігаються в більшості країн Європи, в Азії та Австралії, пише УНН.
Проблеми спостерігаються в більшості країн Європи, в Азії та Австралії, а також у ряду користувачів на території України.
В основному користувачі скаржаться на неможливість відправити повідомлення, а також не можуть підключитися або авторизуватися в месенджері.
Також в ряді країн спостерігаються проблеми в роботі самого Facebook і Instagram.