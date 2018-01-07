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В Рождество в зоне АТО не было ни одной вооруженной провокации - штаб

Киев • УНН

 • 10075 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В Рождество, впервые в новом году, боевики ни разу не нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

В Рождество в зоне АТО не было ни одной вооруженной провокации - штаб

“По состоянию на 18:00 на большой праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации”, — говорится в сообщении.

В штабе АТО подчеркнули необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтвердили приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.

“Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей”, — отметили в штабе.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки один украинский военный получил ранения у Станицы Луганской, его состояние оценивают как удовлетворительное.

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