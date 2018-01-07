У Різдво в зоні АТО не було жодної збройної провокації - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У Різдво, вперше в новому році, бойовики жодного разу не порушили режим тиші. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Станом на 18:00 на велике свято Різдва Христового вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації”, — сказано у повідомленні.
У штабі АТО наголосили на необхідності забезпечення миру та спокою у зв’язку з різдвяними святами та підтвердили відданість дотриманню сталого припинення вогню.
“Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей”, — зазначили у штабі.
Як повідомляв УНН, минулої доби один український військовий отримав поранення біля Станиці Луганської, його стан оцінюють як задовільний.