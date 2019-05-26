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В Ровно проверяют действия полицейских в отношении участников акции об импичменте

В Ровно проверяют действия полицейских в отношении участников акции об импичменте

Киев  •  УНН

 • 8587 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Начальником полиции Ровенской области Валерием Самчуком было инициировано комплексную служебную проверку действий сотрудников полиции Ровенского отдела отношении двух участников мирной акции 25 мая, участие в которой приняла несовершеннолетняя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

"Полицейские Ровенского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей. Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой в соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций. Окончательная правовая оценка указанному факту и действиям полицейских будет предоставлена по результатам комплексной служебной проверки", - заявил начальник ГУНП в Ровенской области Валерий Самчук.

Так, в полиции сообщили, что в субботу около 12:00 полицейским Ровенского отдела полиции на Майдане Независимости областного центра были обнаружены двое молодых людей с плакатами.

Для установления их личностей, девушке и парню было предложено пройти в отдел полиции, на что оба согласились.

Проверку составленных админпротоколов, а также Книгу доставленных и приглашенных в отдел полиции осуществляла Ровенская местная прокуратура, нарушений со стороны полицейских не обнаружила.

С целью недопущения подобных инцидентов личному составу полиции области будет доказано и отмечена необходимость применения прежде всего методов коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений, заявили правоохранители.

Отметим, ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко у себя в Facebook выразила возмущение приведенной ситуации.

"В Киеве задержали и затащили в милицию двух несовершеннолетних за одиночный пикет с плакатом о "импичменте"... Выражаю возмущение задержанием 2 несовершеннолетних в Киеве. Готовлю запрос в Нацполицию. Негоже МВД играть в политику", - написала она.

Как сообщал УНН, на этой неделе под Администрацией Президента состоялась акция с участием лиц, в отношении которых возникают сомнения, что они совершеннолетние.

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