Під АП зібралася акція за участі юнаків схожих на неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Під Адміністрацією Президента відбулася акція за участі осіб, щодо яких виникають сумніви, що вони повнолітні, передає кореспондент УНН.
Під АП зібралося приблизно 20 активістів з організації “Український наступ” з прапорам УПА та прапором України. Це переважно хлопці віком, ймовірно від 16 до 25 років. Один з учасників акції на питання кореспондента про вік відповів “Повних 18 років”, при тому показав id-картку, закривши інформацію про дату народження. В руках учасники акції тримають, також саморобні плакати, які вони намалювали прямо перед початком акції у дворі Адміністрації.
Активісти зачитали з листка свої вимоги до Президента. Зокрема вони вимагають переглянути кадрові призначення, та відмінити Указ про розпуск парламенту. До активістів вийшов представник АП, для того, щоб прийняти звернення: “Мої повноваження починаються, закінчуються прийняти звернення, зареєструвати”, — повідомив УНН представник АП Сергій Мельник. За акцією спостерігає поліція діалогу.
Як повідомляв УНН, користувачка Facebook Ліза Богутська розмістила фото повідомлення, в якому організовується збір масовки на мітинг під будівлею Адміністрації Президента на Банковій.
У повідомленні написано, що: “На п’ятницю (24 травня) є мирний захід (масовка). Збір о 10.30 на Банковій біля АП. Орієнтовно стоїмо до 12.30”.
Також вказано, що за факт участі у запропонованій акції дадуть 360 гривень. Ймовірними організаторами заходу вказані ГО “Український наступ” та “Солідарна справа громад” та блогери та політичні діячі.