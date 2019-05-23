У соцмережах повідомили про збір масовки мітингу на Банковій за відставку Президента

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Користувачка Facebook Ліза Богутська розмістила фото повідомлення, в якому організовується збір масовки на мітинг під будівлею Адміністрації Президента на Банковій, пише УНН з посиланням на відповідну публікацію.

У повідомленні написано, що: “На п’ятницю (24 травня) є мирний захід (масовка). Збір о 10.30 на Банковій біля АП. Орієнтовно стоїмо до 12.30”.

Також вказано, що за факт участі у запропонованій акції дадуть 360 гривень. Ймовірними організаторами заходу вказані ГО “Український наступ” та “Солідарна справа громад” та блогери та політичні діячі, у переліку яких вказані можливі співорганізатори Андрій Карпов, Мирослав Олешко та Андрій Луганський.

Українські Національні Новини

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