В соцсетях сообщили о сборе массовки митинга на Банковой за отставку Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Пользовательница Facebook Лиза Богутская разместила фото сообщение, в котором организуется сбор массовки на митинг под зданием Администрации Президента на Банковой, пишет УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
В сообщении написано, что: “На пятницу (24 мая) является мирное мероприятие (массовка). Сбор в 10.30 на Банковой у АП. Ориентировочно стоим до 12.30”.
Также указано, что за факт участия в предложенной акции дадут 360 гривен. Вероятными организаторами мероприятия указаны ОО “Украинский наступление” и “Солидарная дело общин” и блогеры и политические деятели, в числе которых указаны возможные соорганизаторы Андрей Карпов, Мирослав Олешко и Андрей Луганский.