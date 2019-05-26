У Рівному перевіряють дії поліцейських відносно учасників акції щодо імпічменту

“Поліцейські Рівненського відділу поліції діяли в рамках покладених на них законодавством обов’язків. Поліція області поважає думку громадськості та вважає, що для недопущення конфліктних ситуацій із мешканцями міста, які мають іншу громадянську позицію, доцільніше було б обмежитись профілактичною бесідою у дотриманні вимог законодавства при проведенні подібних акцій. Остаточна правова оцінка вказаному факту та діям поліцейських буде надана за результатами комплексної службової перевірки” , — заявив начальник ГУНП в Рівненській області Валерій Самчук.

Так, у поліції повідомили, що в суботу близько 12 години поліцейським Рівненського відділу поліції на Майдані Незалежності обласного центру було виявлено двох молодих людей із плакатами.

Для встановлення їхніх осіб, дівчині та хлопцеві було запропоновано пройти до відділу поліції, на що обоє погодилися.

Перевірку складених адмінпротоколів, а також Книгу доставлених і запрошених до відділу поліції здійснювала Рівненська місцева прокуратура, яка порушень з боку поліцейських не виявила.

З метою недопущення подібних інцидентів особовому складу поліції області буде доведено та наголошено на необхідності застосування перш за все методів комунікації з громадянами під час вчинення ними дрібних правопорушень, заявили правоохоронці.

Зазначимо, раніше перший віце-спікер Ірина Геращенко у себе в Facebook висловила обурення щодо наведеної ситуації.

“В Рівному затримали і затягли в міліцію двох неповнолітніх за одиночний пікет з плакатом про „імпічмент“... Висловлюю обурення затриманням 2 неповнолітніх в Рівному. Готую запит в Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику”, — написала вона.

Як повідомляв УНН, цього тижня під Адміністрацією Президента відбулася акція за участі осіб, щодо яких виникають сумніви, що вони повнолітні.