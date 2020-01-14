В Ровенской области 86-летний мужчина убил и расчленил собственную жену
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Ровенской области полицейские задержали 86-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве жены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.
Преступление произошло вчера, 13 января. Сообщение об обнаруженном окровавленном теле матери возле дома в селе Городец Владимирецкого района в полицию поступило около 14 часов от 55-летнего сына, который живет в селе Старая Рафаловка.
“Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Даже для опытных правоохранителей преступление поражало жестокостью. Во дворе лежало расчлененное тело 87-летней хозяйки, а рядом — топор и нож. 86-летний муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить, что произошло, не смог, отметив лишь, что занимался хозяйством. Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отсек верхние и нижние конечности”, — указано в сообщении.
Следователи Владимирецкого отделения полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по предварительной квалификацией части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Тело направлено в морг. Судебно-медицинские эксперты будут устанавливать причину и другие обстоятельства смерти.
Заместитель начальника Владимирецкого отделения полиции — начальник следственного отделения Александр Дячук сообщил, что: “Житель села Городец задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Из-за ухудшения состояния здоровья задержанного поместили в спецпалаты медучреждения под круглосуточную охрану. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”.
Полицейские также выяснили, что жена потеряла зрение и была ограничена в передвижении. За ней ухаживал муж, который тоже плохо видит.
“Соседи характеризуют семью, воспитала двух дочерей и сына, только с положительной стороны, в том числе 86-летнего мужчины. Потому что побудило его к такому поступку — не могут понять”, — добавили в полиции.
Добавим, что ранее жителя Сумской области, который сжег тела убитых лиц в грубые, признали невменяемым.