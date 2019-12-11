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Жителя Сумської області, який спалив тіла убитих осіб в грубі, визнали неосудним

Жителя Сумської області, який спалив тіла убитих осіб в грубі, визнали неосудним

Київ • УНН

 • 16931 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Визнано неосудним жителя Недригайлівського району Сумської області, який убив двох осіб, а потім спалив їх тіла в грубі, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

“Про зникнення двох осіб стало відомо лише 2 травня 2019 року. Співробітники поліції встановили чоловіка, з яким напередодні спілкувались зниклі. Під час обшуку в його помешканні виявили сліди крові, а в грубі — обгорілі кістки. 36-річний затриманий до цього 14 років провів за ґратами за вбивство і лише 28 лютого 2019 року звільнився з місць позбавлення волі. За клопотанням Роменської місцевої прокуратури чоловікові було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу, а його дії кваліфіковано за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) КК України. За скоєне йому загрожувало довічне позбавлення волі”, — вказали у прокуратурі.

Правоохоронці також підсумували: “Однак відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, обвинувачений під час вчинення злочину не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, відтак за рішенням Конотопського міськрайонного суду 9 грудня 2019 року до нього застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом”.

Як вже повідомлялось раніше, резонансна подія сталась 30 квітня 2019 року в Недригайлівському районі. Близько 16.00 47-річна жінка разом з 36-річним знайомим прийшла в гості до свого двоюрідного брата. Певний час компанія спілкувалась, розпиваючи спиртні напої. Потім між присутніми розпочалась словесна перепалка. Господар будинку на декілька хвилин відійшов у літню кухню, а повернувся вже із сокирою. Без зайвих слів він ударив обухом сокири спочатку свою сестру, а потім і знайомого. Щоб приховати сліди злочину, бездиханні тіла він переніс у літню кухню, де по черзі спалив їх у грубі.

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