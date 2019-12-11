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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 15045 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104173 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Житель Сумской области, который сжег тела убитых лиц в печке, признали невменяемым

Житель Сумской области, который сжег тела убитых лиц в печке, признали невменяемым

Киев  •  УНН

 • 16930 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Признан невменяемым жителя Недригайловского района Сумской области, который убил двух человек, а затем сжег их тела в грубке, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

“Об исчезновении двух человек стало известно только 2 мая 2019 года. Сотрудники полиции установили мужчину, с которым накануне общались пропавшие. Во время обыска в его доме обнаружили следы крови, а в печке — обгоревшие кости. 36-летний задержанный до этого 14 лет провел за решеткой за убийство и только 28 февраля 2019 года освободился из мест лишения свободы. По ходатайству Роменской местной прокуратуры мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, а его действия квалифицированы по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК Украины. За содеянное ему грозило пожизненное лишение свободы”, — указали в прокуратуре.

Правоохранители также заключили: “Однако согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый во время совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими, поэтому по решению Конотопского горрайонного суда 9 декабря 2019 года к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением”.

Как уже сообщалось ранее, резонансное событие произошло 30 апреля 2019 года в Недригайловском районе. Около 16.00 47-летняя женщина вместе с 36-летним знакомым пришла в гости к своему двоюродному брату. Некоторое время компания общалась, распивая спиртные напитки. Затем между присутствующими началась словесная перепалка. Хозяин дома на несколько минут отошел в летнюю кухню, а вернулся уже с топором. Без лишних слов он ударил обухом топора сначала свою сестру, а затем и знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, бездыханные тела он перенес в летнюю кухню, где по очереди сжег их в печке.

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