Житель Сумской области, который сжег тела убитых лиц в печке, признали невменяемым

“Об исчезновении двух человек стало известно только 2 мая 2019 года. Сотрудники полиции установили мужчину, с которым накануне общались пропавшие. Во время обыска в его доме обнаружили следы крови, а в печке — обгоревшие кости. 36-летний задержанный до этого 14 лет провел за решеткой за убийство и только 28 февраля 2019 года освободился из мест лишения свободы. По ходатайству Роменской местной прокуратуры мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, а его действия квалифицированы по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК Украины. За содеянное ему грозило пожизненное лишение свободы”, — указали в прокуратуре.

Правоохранители также заключили: “Однако согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый во время совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими, поэтому по решению Конотопского горрайонного суда 9 декабря 2019 года к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением”.

Как уже сообщалось ранее, резонансное событие произошло 30 апреля 2019 года в Недригайловском районе. Около 16.00 47-летняя женщина вместе с 36-летним знакомым пришла в гости к своему двоюродному брату. Некоторое время компания общалась, распивая спиртные напитки. Затем между присутствующими началась словесная перепалка. Хозяин дома на несколько минут отошел в летнюю кухню, а вернулся уже с топором. Без лишних слов он ударил обухом топора сначала свою сестру, а затем и знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, бездыханные тела он перенес в летнюю кухню, где по очереди сжег их в печке.