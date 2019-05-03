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Житель Сумської області убив двох осіб, а потім спалив тіла у грубі - прокуратура

Житель Сумської області убив двох осіб, а потім спалив тіла у грубі - прокуратура

Київ • УНН

 • 10710 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Затримано жителя Недригайлівського району Сумської області, який убив двох осіб, а потім спалив їх тіла в грубі, передає УНН з посиланням на прес-службу Прокуратури Сумській області.

Роменською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 36-річного жителя Недригалівського району, який позбавив життя двох осіб. Дії підозрюваного кваліфіковано за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) КК України.

“Подія сталась 30 квітня 2019 року в Недригайлівському районі. Близько 16.00 47-річна жінка разом з 36-річним знайомим прийшла в гості до свого двоюрідного брата. Певний час компанія спілкувалась, розпиваючи спиртні напої. Потім між присутніми розпочалась словесна перепалка. Господар будинку на декілька хвилин відійшов у літню кухню, а повернувся вже із сокирою. Без зайвих слів він ударив обухом сокири спочатку свою сестру, а потім і знайомого. Щоб приховати сліди злочину, бездиханні тіла він переніс у літню кухню, де по черзі спалив їх у грубі”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

Про зникнення двох осіб стало відомо лише 2 травня 2019 року. Співробітники поліції встановили чоловіка, з яким напередодні спілкувались зниклі. Під час обшуку в помешканні чоловіка виявили сліди крові, а в грубі — обгорілі кістки.

“На даний час чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України, слідчі та прокурори готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманий не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців, він вже відбував покарання за вбивство. Цього разу йому загрожує довічне позбавлення волі”, — розповів перший заступник керівника Роменської місцевої прокуратури Анатолій Гриценко.

Нагадуємо, на Одещині чоловік живцем спалив свого знайомого.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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