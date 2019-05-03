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Житель Сумской области убил двух человек, а потом сжег тела в пече - прокуратура

Житель Сумской области убил двух человек, а потом сжег тела в пече - прокуратура

Киев  •  УНН

 • 10707 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Задержан житель Недрыгайловского района Сумской области, который убил двух человек, а затем сжег их тела в печке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении 36-летнему жителя Недригаливського района, лишил жизни двух человек. Действия подозреваемого квалифицированы по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК Украины.

“Происшествие случилось 30 апреля 2019 года в Недрыгайловском районе. Около 16.00 47-летняя женщина вместе с 36-летним знакомым пришла в гости к своему двоюродному брату. Некоторое время компания общалась, распивая спиртные напитки. Затем между присутствующими началась словесная перепалка. Хозяин дома на несколько минут отошел в летнюю кухню, а вернулся уже с топором. Без лишних слов он ударил обухом топора сначала свою сестру, а затем и знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, бездыханные тела он перенес в летнюю кухню, где по очереди сжег их в печке”, — указано в сообщении правоохранителей.

Об исчезновении двух человек стало известно только 2 мая 2019 года. Сотрудники полиции установили мужчину, с которым накануне общались пропавшие. Во время обыска в доме мужчины обнаружили следы крови, а в печке — обгоревшие кости.

“В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, следователи и прокуроры готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанный не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, он уже отбывал наказание за убийство. На этот раз ему грозит пожизненное лишение свободы”, — рассказал первый заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Анатолий Гриценко.

Напоминаем, в Одесской области мужчина заживо сжег своего знакомого.

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