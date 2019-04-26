На Одещині чоловік живцем спалив свого знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Одещині у с. Труд Куток чоловік живцем спалив свого знайомого. Про це УНН повідомляє з посиланням на Роздільнянський відділ поліції ГУНП в Одеській області.
“До Роздільнянського відділу поліції поступило повідомлення про те, що під час гасіння палаючого смітника, у ямі було знайдено обгоріле тіло людини”, — йдеться у повідомленні.
Поліцейські оперативно затримали підозрюваного. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець, раніше вже засуджений за вбивство до 15 років позбавлення волі.
“Маючи не зняту та не погашену судимість, чоловік належних висновків не зробив та знову порушив закон. Спершу зловмисник заперечував свою причетність до скоєння правопорушення, але завдяки кропіткій роботі правоохоронців, провина зловмисника була доведена”, — розповів начальник Роздільнянського відділу поліції Олександр Стеценко.
Було встановлено, що чоловіки розпивали алкогольні напої під час чого між ними стався конфлікт, в ході якого зловмисник став лупцювати потерпілого ногами та руками, поки той не втратив свідомість.
“Усвідомлюючи те, що за скоєне він знову може потрапити за грати, вирішив спалити тіло знайомого. Для цього правопорушник виніс ще живого товариша з будинку, кинув до бетонної ями зі сміттям, засипав побутовими відходами і підпалив”, — додали у поліції.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого п. п. 4, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з особливою жорстокістю, особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) Кримінального Кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік під час сварки облив бензином та підпалив свою співмешканку, жінка у реанімації.