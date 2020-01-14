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У Рівненській області 86-річний чоловік вбив та розчленував власну дружину

У Рівненській області 86-річний чоловік вбив та розчленував власну дружину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У Рівненській області поліцейські затримали 86-річного чоловіка за підозрою в умисному вбивстві дружини, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.

Злочин стався вчора, 13 січня. Повідомлення про виявлене закривавлене тіло матері поблизу будинку в селі Городець Володимирецького району до поліції надійшло близько 14-ї години від 55-річного сина, який мешкає у селі Стара Рафалівка.

“Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце події. Навіть для досвідчених правоохоронців злочин вражав жорстокістю. На подвір’ї лежало розчленоване тіло 87-річної господині, а поруч — сокира та ніж. 86-річний чоловік загиблої на той момент перебував у будинку. Пояснити, що сталося, не зміг, зазначивши лише, що порався по господарству. Поліцейські встановили, що він наніс сокирою множинні удари по тілу дружини та в подальшому відтяв верхні та нижні кінцівки”, — вказано у повідомленні.

Слідчі Володимирецького відділення поліції встановлюють усі обставини вчиненого злочину в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу. Тіло направлено в морг. Судово-медичні експерти встановлюватимуть причину та інші обставини смерті.

Заступник начальника Володимирецького відділення поліції — начальник слідчого відділення Олександр Дячук повідомив, що: “Жителя села Городець затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Через погіршення стану здоров’я затриманого помістили до спецпалати медзакладу під цілодобову охорону. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою”.

Поліцейські також з’ясували, що дружина втратила зір і була обмежена у пересуванні. За нею доглядав чоловік, який теж погано бачить.

“Сусіди характеризують сім’ю, яка виховала двох доньок та сина, лише з позитивної сторони, зокрема і 86-річного чоловіка. Тому, що спонукало його до такого вчинку — не можуть збагнути”, — додали у поліції.

Додамо, що раніше жителя Сумської області, який спалив тіла убитих осіб в грубі, визнали неосудним.

Українські Національні Новини

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