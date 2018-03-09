В реке Житомирской области нашли тело мужчины, пропавшего три месяца назад
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 9 марта. УНН. Тело мужчины, пропавшего еще в ноябре прошлого года, нашли вмерзшим в лед, сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.
Сообщение об обнаружении тела мужчины спасатели получили в четверг вечером.
"По прибытию по указанному адресу стало известно, что в с.Слобода-Шоломковская Овручского района в р.Норинь в лед вмерзло тело мужчины, пропавшего в ноябре прошлого года. Отделение спасателей в составе 4 человек спустились на лед, с помощью шанцевого инструмента изъяли тело человека из льда и передали его работникам полиции", - сообщили спасатели.
Как сообщал УНН, в Каменском водохранилище 50 рыбаков унесло от берега на льдине.