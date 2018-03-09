У річці на Житомирщині знайшли тіло чоловіка, який зник три місяці тому
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 9 березня. УНН. Тіло чоловіка, який зник ще у листопаді минулого року, знайшли вмерзлим у лід, повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
Повідомлення про виявлення тіла чоловіка рятувальники отримали у четвер ввечері.
"По прибуттю за вказаною адресою стало відомо, що в с.Слобода-Шоломківська Овруцького району на р.Норинь в кригу вмерзло тіло чоловіка, який зник в листопаді минулого року. Відділення рятувальників у складі 4 чоловік спустилися на лід, за допомого шанцевого інструменту вилучили тіло людини з льоду та передали його працівникам поліції", - повідомили рятувальники.
Як повідомляв УНН, на Кам'янському водосховищі 50 рибалок віднесло від берега на крижині.