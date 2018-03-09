У річці на Житомирщині знайшли тіло чоловіка, який зник три місяці тому

Повідомлення про виявлення тіла чоловіка рятувальники отримали у четвер ввечері.

"По прибуттю за вказаною адресою стало відомо, що в с.Слобода-Шоломківська Овруцького району на р.Норинь в кригу вмерзло тіло чоловіка, який зник в листопаді минулого року. Відділення рятувальників у складі 4 чоловік спустилися на лід, за допомого шанцевого інструменту вилучили тіло людини з льоду та передали його працівникам поліції", - повідомили рятувальники.

Як повідомляв УНН, на Кам'янському водосховищі 50 рибалок віднесло від берега на крижині.