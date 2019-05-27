В реке на Закарпатье обнаружили тело несовершеннолетней девочки

"В воскресенье вечером жители пгт Буштино (Тячевский район) обнаружили под мостом в р.Теребля тело ребенка. Девочка лет 8 - 10 была запутанная в ветвях, которые под мост нанесла паводковая волна. Судя по состоянию тела, ребенок погиб минимум неделю назад, значит, нынешний паводок причиной смерти быть не может", - сообщили в пресс-службе.



Более подробную дату и причину смерти устанавливают судмедэксперты.



"Заявлений о пропаже детей такого возраста в полицию за последние недели не поступало, поэтому лицо девочки пока не установлено, - сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас, - Хотя трудно представить, что исчезновение ребенка могло пройти незамеченным. Поскольку Теребля является притоком Тисы, а в паводковые дни место обнаружения ребенка фактически находилось в дельте переполненной Тисы, возможно, тело было принесено течением Тисы с территории Румынии. Выше по течению граница между Украиной и Румынией в административных пределах Закарпатья проходит как раз по Тисе".



Закарпатская полиция связалась со своими румынскими коллегами по этому поводу. Все подробности гибели ребенка изучают правоохранители.



Как сообщал УНН, в Житомирской области в реке утонул человек.