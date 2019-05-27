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У річці на Закарпатті виявили тіло неповнолітньої дівчинки

У річці на Закарпатті виявили тіло неповнолітньої дівчинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У Тячівському районі Закарпаття у річці Теребля під мостом виявили тіло малолітньої дівчинки. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

"У неділю увечері мешканці смт Буштино (Тячівський район) виявили під мостом у р.Теребля тіло дитини. Дівчинка років 8 – 10 була заплутана в гілках, які під міст нанесла паводкова хвиля. Судячи зі стану тіла, дитина загинула мінімум тиждень тому, значить, теперішній паводок причиною смерті бути не може", - повідомили у прес-службі. 

Детальнішу дату й причину смерті встановлюють судмедексперти.

"Заяв про зникнення дітей такого віку в поліцію за останні тижні не надходило, тому особа дівчинки поки не встановлена, – повідомляє в.о.голови ОДА Ярослав Галас, – Хоча важко уявити, що зникнення дитини могло пройти непоміченим. Оскільки Теребля є притокою Тиси, а в паводкові дні місце виявлення дитини фактично перебувало в дельті переповненої Тиси, можливо, тіло принесене течією Тиси з території Румунії. Вище за течією кордон між Україною й Румунією в адміністративних межах Закарпаття проходить якраз по Тисі". 

Закарпатська поліція зв’язалася зі своїми румунськими колегами з цього приводу. Всі подробиці загибелі дитини вивчають правоохоронці.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині у річці втопився чоловік

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