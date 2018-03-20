В реке Днепропетровской области нашли мертвого рыбака
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Тело мужчины нашли в проруби среди реки Бык возле села Самарское Петропавловского района. Об этом сообщает пресс-центр главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, передает УНН.
“20 марта в 7:54 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о несчастном случае на реке Бык протекающей вблизи села Самарское Петропавловского района. По прибытию к месту происшествия спасателями было обнаружено тело погибшего мужчины в проруби среди реки Бык на расстоянии 5 метров от берега”, — говорится в сообщении.
Тело мужчины доставили к берегу и передали представителям судебно-медицинской экспертизы.
По словам родственников погибшего, накануне около полудня житель пгт Петропавловка 1974 года взял с собой рыбацкие принадлежности в отправился в сторону соседнего села на рыбалку.
“Домой он так и не вернулся. А уже утром родные отправились на его поиски и нашли погибшего в проруби реки Бык”, — отметили в ДСНС.
Напомним, в Запорожской области на Каховском водохранилище пропали два рыбака.