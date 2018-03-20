У річці на Дніпропетровщині знайшли мертвого рибалку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Тіло чоловіка знайшли в ополонці серед річки Бик біля села Самарське Петропавлівського району. Про це повідомляє прес-центр головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, передає УНН.
“20 березня о 07:54 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про нещасний випадок на річці Бик що протікає поблизу села Самарське Петропавлівського району. По прибуттю до місця події рятувальниками було виявлено тіло загиблого чоловіка у ополонці серед річки Бик на відстані 5 метрів від берега”, — йдеться в повідомленні.
Тіло чоловіка доправили до берега та передали представникам судово-медичної експертизи.
Зі слів родичів загиблого, напередодні близько полудня мешканець смт Петропавлівка 1974 року народження взяв із собою рибацьке приладдя в вирушив у бік сусіднього села на риболовлю.
“Додому він так і не повернувся. А вже вранці рідні вирушили на його пошуки та знайшли загиблого у ополонці річки Бик”, — зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, у Запорізькій області на каховському водосховищі зникли двоє рибалок.