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В РФ заявили, что будут настаивать на присутствии наблюдателей на выборах в Украине

В РФ заявили, что будут настаивать на присутствии наблюдателей на выборах в Украине

Киев  •  УНН

 • 11675 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Россия продолжит отстаивать свою позицию по наблюдателям выборах в Украине. Об этом сообщает ТАСС  со ссылкой на заявление статс-секретаря, заместителя главы Министерства иностранных дел России Григория Карасина, передаёт УНН.

"Мы продолжаем настаивать на правоте своей позиции, на праве наблюдателей (присутствовать) на выборах в Украине. Будем продолжать это делать на всех уровнях" - заявил чиновник.

Напомним, ранее пресс-служба МИД России сообщала, что РФ решила воздержаться от направления в Украину своих представителей в наблюдательной миссии.

Как сообщал УНН, 7 февраля Верховная Рада поддержала проект закона по наблюдению за избирательным процессом в Украине №9524, а 8 февраля Президенту отправили его на одобрение. Соответствующий закон запрещает россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.

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