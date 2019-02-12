В РФ заявили, что будут настаивать на присутствии наблюдателей на выборах в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Россия продолжит отстаивать свою позицию по наблюдателям выборах в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление статс-секретаря, заместителя главы Министерства иностранных дел России Григория Карасина, передаёт УНН.
"Мы продолжаем настаивать на правоте своей позиции, на праве наблюдателей (присутствовать) на выборах в Украине. Будем продолжать это делать на всех уровнях" - заявил чиновник.
Напомним, ранее пресс-служба МИД России сообщала, что РФ решила воздержаться от направления в Украину своих представителей в наблюдательной миссии.
Как сообщал УНН, 7 февраля Верховная Рада поддержала проект закона по наблюдению за избирательным процессом в Украине №9524, а 8 февраля Президенту отправили его на одобрение. Соответствующий закон запрещает россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.