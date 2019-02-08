Президенту отправили на одобрение запрет россиянам быть наблюдателями на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президенту Петру Порошенко на подпись отправили закон о запрете россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине после того, как его подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, о чем последний сообщил в своем Twitter, передает УНН.
"Подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине" №9524 о запрете быть наблюдателями за выборами в Украине - гражданам государства-агрессора. Мы не позволим путинской России влиять на наши выборы!" - сообщил Парубий.
Как отмечается на сайте парламента, соответствующий закон направлен на подпись Президенту.
Напомним, Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине 7 февраля.
Подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине" # 9524 о запрете быть наблюдателями за выборами в Украине - гражданам государства-агрессора. Мы не позволим путинской России влиять на наши выборы! pic.twitter.com/spbK7wmDrW- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) February 8, 2019