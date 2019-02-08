Президенту відправили на схвалення заборону росіянам бути спостерігачами на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президенту Петру Порошенку на підпис відправили закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні після того, як його підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, про що останній повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
"Підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні" №9524 щодо заборони бути спостерігачами за виборами в Україні - громадянам держави-агресора. Ми не дозволимо путінській Росії впливати на наші вибори!" - повідомив Парубій.
Як зазначається на сайті парламенту, відповідний закон направлено на підпис Президенту.
Нагадаємо, Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні 7 лютого.
Підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні" #9524 щодо заборони бути спостерігачами за виборами в Україні - громадянам держави-агресора. Ми не дозволимо путінській Росії впливати на наші вибори! pic.twitter.com/spbK7wmDrW— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) February 8, 2019