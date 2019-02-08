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Президенту відправили на схвалення заборону росіянам бути спостерігачами на виборах

Президенту відправили на схвалення заборону росіянам бути спостерігачами на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президенту Петру Порошенку на підпис відправили закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні після того, як його підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, про що останній повідомив у своєму Twitter, передає УНН.

"Підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні" №9524 щодо заборони бути спостерігачами за виборами в Україні - громадянам держави-агресора. Ми не дозволимо путінській Росії впливати на наші вибори!" - повідомив Парубій.

Як зазначається на сайті парламенту, відповідний закон направлено на підпис Президенту.

Нагадаємо, Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні 7 лютого. 

Підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні" #9524 щодо заборони бути спостерігачами за виборами в Україні - громадянам держави-агресора. Ми не дозволимо путінській Росії впливати на наші вибори! pic.twitter.com/spbK7wmDrW

— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) February 8, 2019

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