У РФ заявили, що наполягатимуть на присутності спостерігачів на виборах в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Росія продовжить відстоювати свою позицію по спостерігачам на виборах в Україні. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву статс-секретаря, заступника голови Міністерства закордонних справ Росії Григорія Карасіна, передає УНН.
"Ми продовжуємо наполягати на правоті своєї позиції, на праві спостерігачів (бути присутніми) на виборах в Україні. Будемо продовжувати це робити на всіх рівнях" - заявив чиновник.
Нагадаємо, раніше прес-служба МЗС Росії повідомляла, що РФ вирішила утриматися від направлення до України своїх представників у спостережній місії.
Як повідомляв УНН, 7 лютого Верховна Рада підтримала проект закону зі спостереження за виборчим процесом в Україні №9524, а 8 лютого Президенту відправили його на схвалення. Відповідний закон забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.