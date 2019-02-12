У РФ заявили, що наполягатимуть на присутності спостерігачів на виборах в Україні

"Ми продовжуємо наполягати на правоті своєї позиції, на праві спостерігачів (бути присутніми) на виборах в Україні. Будемо продовжувати це робити на всіх рівнях" - заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше прес-служба МЗС Росії повідомляла, що РФ вирішила утриматися від направлення до України своїх представників у спостережній місії.

Як повідомляв УНН, 7 лютого Верховна Рада підтримала проект закону зі спостереження за виборчим процесом в Україні №9524, а 8 лютого Президенту відправили його на схвалення. Відповідний закон забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.