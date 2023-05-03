В рф заявили, что два беспилотника пытались "атаковать" кремль

Детали

«В результате принятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. В результате их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет», - сообщили в пресс-службе Путина.

На графике работы президента рф инцидент, как указано, "не отразился", он "не пострадал".

Ранее, по данным российских телеграм-каналов, сообщения о взрывах и задымлении в районе кремля появились сегодня ночью в группе жителей района Якиманка в москве. Жители одного из домов, как указано, снимали задымление на видео и заявили, что у кремля «пропала подсветка».

В кремле, сообщения которого распространили росСМИ, заявили, что расценивают "попытку удара" как "покушение на президента рф накануне Дня Победы".