У рф заявили, що два безпілотники намагалися "атакувати" кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У пресслужбі кремля заявили, що у ніч на 3 травня два безпілотники нібито намагалися "атакувати" кремль, повідомляють росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
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«В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків немає», - повідомили у пресслужбі путіна.
На графіку роботи президента рф інцидент, як вказано, "не позначився", він "не постраждав".
Раніше, за даними російських телеграм-каналів, повідомлення про вибухи та задимлення в районі кремля з'явилися сьогодні вночі у групі мешканців району Якиманка у москві. Мешканці одного з будинків, як вказано, знімали задимлення на відео та заявили, що у кремля «пропало підсвічування».
У кремлі, повідомлення якого поширили росЗМІ, заявили, що розцінюють "спробу удару" як "замах на президента рф напередодні Дня Перемоги".