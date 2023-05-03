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У рф заявили, що два безпілотники намагалися "атакувати" кремль

У рф заявили, що два безпілотники намагалися "атакувати" кремль

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У пресслужбі кремля заявили, що у ніч на 3 травня два безпілотники нібито намагалися "атакувати" кремль, повідомляють росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

«В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків немає», - повідомили у пресслужбі путіна.

На графіку роботи президента рф інцидент, як вказано, "не позначився", він "не постраждав".

Раніше, за даними російських телеграм-каналів, повідомлення про вибухи та задимлення в районі кремля з'явилися сьогодні вночі у групі мешканців району Якиманка у москві. Мешканці одного з будинків, як вказано, знімали задимлення на відео та заявили, що у кремля «пропало підсвічування».

У кремлі, повідомлення якого поширили росЗМІ, заявили, що розцінюють "спробу удару" як "замах на президента рф напередодні Дня Перемоги".

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