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В РФ заявили о готовности к совместной работе с новым правительством Молдовы

В РФ заявили о готовности к совместной работе с новым правительством Молдовы

Киев  •  УНН

 • 7465 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российская Федерация приветствует формирование в Молдове нового правительства и настроена на совместную работу по восстановлению "с демократически избранными органами власти" страны взаимовыгодных двухсторонних связей. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД РФ, передает УНН.

"В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства. Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что рассчитывают на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе "в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны".

"Единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдавии является диалог всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами", - отметили в МИД РФ.

Напомним, ранее Конституционный суд Молдовы признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о "захваченном государстве".

Кроме того, 9 июня Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.

О том, что происходит в Молдове, читайте в материале УНН.

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